Interpret: Katharina Konradi, Daniel Heide

Label: Avi Music

EAN: 4260085531714

Man kennt die Falknerei als wichtiges Kulturgut, das Manas Epos ist länger als die Odyssee, der Yssykköl See gehört zu den beliebtesten Reisezielen und Bischkek ist die Hauptstadt. Die Rede ist von Kirgistan bzw. Kirgisistan. Auf der Landkarte der klassischen Musik war der zentralasiatische Binnenstaat bisher allerdings ein weißer Fleck. Bis jetzt, denn mit der jungen Sopranistin Katharina Konradi, die aus Bischkek stammt, hat Kirgistan nun erstmals einen Musikexport der Extraklasse.

Der Gewinn des Deutschen Musikwettbewerbes im Jahr 2016 gilt als Anstoß für die Karriere von Katharina Konradi. Gleich darauf folgten Auftritte mit bedeutenden Orchestern und Dirigenten, seit der Saison 2018/19 ist sie fixes Ensemblemitglied in der Hamburgischen Staatsoper und im Jahr 2019 hat sie sogar schon ihr Bayreuth Debüt gefeiert, als junger Hirte im Tannhäuser und als Blumenmädchen im Parsifal. Eine beeindruckende Karriere innerhalb kurzer Zeit und nun hat sie ihre bereits zweite Lied CD herausgebracht, auf der unter dem Titel Liebende Lieder von Richard Strauss, W.A. Mozart und Franz Schubert zu hören sind.

Glasklare Diktion, eine strahlend- schimmernde Höhe und schöne Mittellage mit dezentem Vibrato, sauberes Legato – bei Katharina Konradis Stimme geht mir das Herz auf. Wenn ihr auch die flotten, kecken Lieder wie Strauss‘ Schlagende Herzen, Mozarts Lied der Freiheit oder die beiden Suleika Lieder von Schubert besser liegen mögen, so gelingen die lyrischen, ruhigen und nachdenklichen Stücke ebenso wunderbar. Begleiter Daniel Heide ist ihr eine gute Stütze, hin und wieder würde ich mir aber doch mehr Akzente und ein wenig mehr Dramatik vom Klavier erwarten. „Das brausende Leben, wie jetzo der Sturm“ in der jungen Nonne klingt so eher wie ein laues Lüftchen, die Dramatik gehört andererseits dafür ganz der Sängerin. „Des Reichtums bunter Seifenschaum, der Wollust Rausch, des Ruhmes Traum, was frommt mir’s ohne Liebe“ – passend für den Valentinstag, und auch für alle anderen Tage des Jahres. (mg)