Im Wonne oder so-Monat Mai widmet sich Dominique Meyer, Direktor der Mailänder Scala, einem heißen Thema der Opernliteratur: Liebeserklärungen. „Parlez-moi d’amour… “ So passiert in Georg Friedrich Händels Aggripina, Wolfgang Amadé Mozarts Zauberflöte, Giuseppe Verdis Otello, Tschaikowskys Pique Dame, George Bizets Carmen und dem Rosenkavalier von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. PS: Im Rahmen der aktuellen Maskenball-Premiere in Mailand ist sehr viel wienerisch gesprochen worden…

(c) Dominique Meyer mit seiner eigenen Augarten Porzellan-Tasse! Nach einer Idee von Susanne Singer.

