Ist die wahre Liebe nur ein Traum? Diese Frage stellt sich Charles in der romantischen Komödie Vier Hochzeiten und ein Todesfall mit Hugh Grant und Andie MacDowell. Es stellt sich für ihn heraus: so etwas ist möglich! Jährlich kommen rund um den heutigen Valentinstag Komödien heraus, die sich über Partnersuche und Heiraten lustig machen- aber nicht ohne eine ordentliche Huldigung an den Glücksfall, dass alles gut geht. Der Liebe huldigen klassische Komponisten ja in allen Tonarten. Liszts Liebestraum, Faurés Chanson D’Amour, Schumanns Widmung und viele andere Melodien mehr laden zum Schwelgen ein.

