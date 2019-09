Home Kaleidoskop Liechtenstein

In großen Ländern vieles Sehenswertes zu finden, das wird sich realisieren lassen, aber in Liechtenstein, einem der kleinsten Länder der Welt? Was ist dieses Fürstentum zwischen der Schweiz und Österreich doch für ein Kleinod. Faszinierende Landschaften, prachtvolle kulturelle Höhepunkte und dazu Genuss in Küche und Keller machen das Land zu einem der 10 world greatest places – so meinte das TIME-Magazin. Ein Platz, mehr als einen Umweg wert.