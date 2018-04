Im Rahmen eines Lied-Meisterkurses gemeinsam mit Angelika Kirchschlager wurde die Idee zu einer neuen Lied-Sendung geboren: Das Lied ins Zentrum akustischer Betrachtungen zu stellen. Mit „betrachten“ meint Staatsopernsänger Hans Peter Kammerer das Wort in seinem ursprünglichen, mittelhochdeutschen Sinn: betrachten, überdenken. Übrigens auch verwandt mit dem lateinischen „tractare“, also: untersuchen oder behandeln. Und schon sind wir mit Hans Peter Kammerer mitten in der lustvollen Beschäftigung mit Liedern. Natürlich geht es vordergründig um das Lied als eine wunderbare musikalisch-literarische Kunstform. Doch bietet die neue Sendereihe noch viel mehr! Unter anderem den „Kammerer-Ton“.

