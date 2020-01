Lieder der Heimat.

Interpret: Regula Mühlemann, Tatiana Korsunskaya

Label: Sony Classical

EAN: 190759830420

In der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind vier Amtssprachen auf Bundesebene festgeschrieben. Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Zu hören sind diese nun alle auf der neuen CD von Regula Mühlemann.

Im luzernischen Adlingenswil ist Regula Mühlemann aufgewachsen, an der Hochschule in Luzern hat sie studiert und am Luzerner Theater hat sie auch ihre ersten Bühnenerfahrungen gesammelt. Und dann ging es gleich hinaus in die weite Opernwelt. Mit Liedern der Heimat hat die Sopranistin der Natur und ihrem schweizerischen Zuhause ein musikalisches Denkmal gesetzt, indem sie Lieder in den vier Schweizer Amtssprachen aufgenommen hat. Von Schweizer Komponisten wie Richard Langer, Richard Flury, Friedrich Niggli, Emil Frey und vielen anderen. Und vor allem auch von Franz Schubert, denn „Schuberts Vertonungen zeigen, dass Heimat und Natur untrennbar nah beieinander liegen“, wie Regula Mühlemann im Beiheft selbst sagt.

Regula Mühlemann führt ihren jugendlich frischen Sopran durch das behutsam und liebevoll zusammengestellte Liedrepertoire und man hört vom ersten Ton an, dass ihr die Auswahl persönlich sehr am Herzen liegt. Ob Der Hirt auf dem Felsen und Auf dem Strom von Schubert, die Duos Chanzuns rumantschas von Walther Geiser oder das alte Guggisberglied, einer meiner persönlichen Höhepunkte auf dieser CD, Regula Mühlemann deklamiert absolut textdeutlich. Zart begleitet von ihrer langjährigen Klavierpartnerin Tatiana Korsunskaya und mit den beiden Gästen Daniel Ottensamer, Klarinette, und Konstantin Timokhine, Naturhorn, nimmt sie uns so mit auf eine Reise auf die Schweizer Almen. (mg)