Zum zweitenmal bittet Kammersänger Tomasz Konieczny zum Liedfest Nova Civitas in das kontemplative wie in Bezug auf Mozarts Requiem historisch entdeckenswerte Neukloster in Wiener Neustadt. Heuer ganz besonders unter dem Motto Liedkunst für den Frieden. Was das Publikum am Wochenende nach Pfingsten erwartet, verrät der Künstler live im Studio.

