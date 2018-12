Interpret: Igor Levit

Label: Sony Classical

EAN: 889854244521

Es gibt oft die unterschiedlichsten Gründe, warum eine Künstlerin oder ein Künstler sich für ein bestimmtes CD-Programm entscheidet. Manchmal gibt das Label etwas vor, manchmal sind es Ideen, die seit Jahren reifen und manchmal wird man auch durch besondere Einschnitte im Leben oder Schicksalsschläge zu einer besonderen Auswahl bewogen, wie es bei Igor Levits aktueller Doppel CD „Life“ der Fall ist.

„Lieber Hannes, weißt du, wie sehr du mir fehlst? Jeden Tag aufs Neue und jeden Moment? Weißt du das?“ Mit diesen Worten eröffnet der Pianist Igor Levit im Beiheft seiner aktuellen CD einen sehr persönlichen Brief an seinen vor zwei Jahren bei einem Fahrradunfall verstorbenen Freund Hannes Malte Mahler. Durch ihn wurde das Programm dieser CD angeregt, ihm ist sie gewidmet. Und trotzdem ist es keine CD der Trauer oder des Schmerzes geworden, sondern Igor Levit hat bewusst den Titel „Life“, also Leben, gewählt. „Es ist ein Lebensprogramm geworden. Im Hellen wie im Dunkeln. Es erzählt von Zweifeln, von Verlust, von Schmerz, aber auch von Trost, von Glück, vom Miteinander und von der Liebe. Dem Schönsten, was wir Menschen haben.“ – heißt es daher weiter unten in schon erwähntem Brief.

Als zentrales Werk hat Igor Levit die Geistervariationen von Robert Schumann ausgesucht, diese „leise, innige Musik“, wie Johannes Brahms sie bezeichnet hat. Rund um diese Variationen erklingen ausschließlich Bearbeitungen, wie Busonis Fantasia nach Bach, Brahms‘ Transkription der Chaconne aus Bachs 2. Solopartita, zwei Liszt’sche Wagnerbearbeitungen und weitere Werke von Busoni, Rzewski und Bill Evans. Igor Levit beschreitet diesen spirituellen Weg vom Hier zum Dort, der jedem dieser Werke irgendwie innewohnt, auf sehr eindrückliche Weise. Ohne große Geste, ganz im Sinne des jeweiligen Werkes spielt er, um vom Tod inspiriert das Leben zu feiern. Viel persönlicher lässt sich Kunst in der Musik nicht ausdrücken. (mg)