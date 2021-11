Home Rubato Lina Tur Bonet.

Ihre Barockgeige verzaubert nicht nur das Repertoire des 17. und 18. Jahrhunderts: Lina Tur Bonet hat auch für Beethoven Zaubersprüche im Talon 🙂 Die virtuose spanische Geigerin erdachte vergangenes Jahr zum großen Jubiläum des Meisters der Wiener Klassik seine Kreutzersonate und die Violinsonate Nr 10 neu- gemeinsam mit der jungen preisgekrönten Pianistin Aurelia Visovan am Fortepiano. Hören Sie, was die beiden bei der gemeinsamen Arbeit endeckt haben. Dazu gibt es das kurz zuvor entstandene Album La Bellezza, das Lina Tur Bonet mit ihrem eigenen, in Wien gegründeten Ensemble Musica Alchemica aufgenommen hat: Musik, die geradezu für unsere schwierigen Zeiten geschrieben worden scheint, meint die Künstlerin im Gespräch!