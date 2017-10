Home Rubato Linda Watson live!

(c) Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn

Am 4. Oktober 2017 hat Sergej Prokofievs Oper Der Spieler Premiere an der Wiener Staatsoper. unter der Leitung von Simone Young singt neben Staatsoperndebütanten wie Dmitry Ulyanov und Elene Guseva auch Linda Watson als Babulenka in der Regie von Karoline Gruber. Bei Christoph Wellner ist sie am Tag vor der Premiere zu Gast im Rubato-Studio:

Basierend auf Dostojewskis autobiografisch getöntem Roman „Der Spieler“ schrieb Sergej Prokofjew – inmitten des Ersten Weltkriegs – wie im Rausch an seiner frühen, gleichnamigen Oper: An einem fiktiven Ort namens Roulettenburg tummeln sich ins Trudeln geratene Figuren, die allesamt nach Geld, Glücksspiel und Zuneigung gieren. Unter ihnen ein ehemaliger General, der auf eine beträchtliche Erbschaft wartet, um seine Schulden zu tilgen. Seine Stieftochter Polina wird von den Männern umschwärmt – unter anderem von Alexej, dem Hauslehrer. Doch alle Pläne und Hoffnungen zerplatzen, zurück bleibt eine verlorene, desillusionierte Gesellschaft…