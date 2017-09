Home Angerichtet Lingenhel

Ursprünglich als Quereinsteiger angefangen, ist Johannes Lingenhel mittlerweile ein bekannter Name und erfahrener Insider in der Wiener Gastronomie- und Feinkostszene. In seinem gleichnamigen Restaurant „Lingenhel“ auf der Landtraßer Hauptstraße hat sich Daniel Kienpointner umgesehen. Hausgemachter Frischkäse und „Wahre Werte“ sind nicht nur Gesprächsthema, sonder landen natürlich auch auf dem Tisch.

Lingenhel

Landstraßer Hauptstraße 74

1030 Wien

www.lingenhel.com