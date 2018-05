Interpret: Francesco Piemontesi

Label: Orfeo

EAN: 4011790944128

Die Années de Pèlerinage von Franz Liszt gehören zu den absoluten Meisterwerken der Klaviersololiteratur. Es sind daher meist die erfahreneren, älteren Pianistinnen und Pianisten, die sich über diese Werke „drübertrauen“. Unter den Jungen ist es nun Francesco Piemontesi, der seine Pilgerreise mit dem ersten Jahr, also dem Schweizer Jahr beginnt.

Die Années de Pèlerinage von Franz List, eine Sammlung von 26 Charakterstücken in drei Bänden, kann man gut und gerne als sein Kompendium der musikalischen Romantik bezeichnen. Angelehnt an Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ verarbeitet Liszt in diesen Werken seine Reiseerfahrungen. Für das Programm steht vorwiegend Lord Byrons „Child Harolds Pilgrimage“ Pate, aber auch andere Dichter und Autoren liefern ihm thematische Vorgaben, wie Schiller, Petrarca, Dante oder Senancour. Letzterer z.B. sowohl Titel als auch Inhalt des fiktiven Obermanntals oder des Eglogues, also des Hirtengesanges.

Dass der Pianist Francesco Piemontesi selbst aus der Schweiz stammt, mag auf die Interpretation nur einen geringen Einfluss haben. Vielleicht ist es aber auch gerade diese heimatliche Verbundenheit, die er in die Musik Liszts einfließen lässt und die uns dieses erste Pilgerjahr der Années de Pèlerinage so intensiv erleben lässt. Ob virtuoses Feuerwerk wie in Orage, dem Sturm, oder romantische Poesie am See von Walenstadt oder im Obermann-Tal – hier musiziert ein junger und doch versierter Liszt Interpret ersten Ranges. Besonders in sich gekehrt, mit leicht traurigem Anstrich, wirkt vor allem die Nummer acht, Le mal du pays, das Heimweh. Vielleicht fühlt Piemontesi dieses ja des Öfteren in seiner Wahlheimat Berlin.

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass dieser CD-Ausgabe auch eine DVD Produktion des legendären Filmemachers Bruno Monsaingeon beigelegt ist, der schon Glenn Gould oder Swjatoslaw Richter filmisch portraitiert hat. Mit den Bildern von Schweizer Landschaften, verschiedenen Erklärungen von Francesco Piemontesi und letztlich den Originalglocken von Genf ist dieser Film nicht nur eine schöne Darstellung des Pianisten, sondern er liefert auch eine gute Anleitung zum besseren Verständnis der Musik Liszts! (mg)

