Liszt, Schubert und ein Satz Haydn…

„Vom Dunkel ins Licht“ lässt sich der Spannungsbogen des Eröffnungskonzertes 2019 mit dem Liszt Festival Orchester unter der Leitung von Johannes Kutrowatz, in dem die beiden burgenländisch-europäischen Großmeister Liszt und Haydn auf Franz Schubert treffen, thematisch am besten beschreiben: Zu hören ist Liszts innovatives und radikal zukunftsweisendes Klavierkonzert „Malediction“ (Fluch, Verwünschung), in dem der junge ukrainische Meisterpianisten Pavel Kachnov (Bild) brilliert. Als krönender Abschluss erklingt Schuberts Sinfonie Nr.5 in B-Dur als Inbegriff für heitere Gelassenheit und führt das Publikum „ins Licht“ – in eine Welt von himmlisch-berührender Schönheit. Zu Beginn der Sendung präsentiert Chefredakteur Christoph Wellner noch einen Ausschnitt aus der Symphonie Nr. 83 von Joseph Haydn. Mitschnitt vom 22. März 2019 aus dem Liszt Zentrum in Raiding.