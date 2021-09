Liszt-Uraufführungen!

Nach dem großen Erfolg der Sendereihe RESOUND Beethoven im letzten Jahr widmet sich Dirigent Martin Haselböck im heurigen Jahr der Person Franz Liszt. Mit seinem Orchester Wiener Akademie hat Haselböck in den vergangenen Jahren beim Liszt Festival Raiding nicht nur das (bis dahin bekannte) Orchesterwerk von Franz Liszt auf zeitgenössischen Instrumenten aufgeführt und eingespielt, sondern hat auch die eine oder andere Uraufführung (!) eines Liszt’schen Werkes leiten können. 2021 stellt er auf radio klassik Stephansdom immer am vierten Samstag im Monat die Kompositionen Liszt einem breiteren Publikum vor.

In der Sepember-Ausgabe bringt Martin Haselböck eine Vorschau auf spannende Konzerte in Wien, Raiding und Budapest im Oktober, bei denen insgesamt drei Uraufführungen (sic!) von Werken von Franz Liszt erklingen werden! In der Sendung gibt es Raritäten von uns mit Bernd Weikl, Thomas Hampson und Tomasz Konieczny zu hören.



Bild (c) Meinrad Hofer

