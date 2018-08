„Jedes Theater ist ein Irrenhaus, aber die Oper ist die Abteilung für Unheilbare!“ Das ist ein Zitat von Franz von Dingelstedt, Direktor der Wiener Hofoper und des Burgtheaters in den 1860er und 70er Jahren. Sowohl Richard Schmitz als auch Dominique Meyer bekennen sich zu dieser unheilbaren Leidenschaft. Aus Anlass der 200. Ausgabe von „Per Opera ad Astra“ von und mit Richard Schmitz lud radio klassik Stephansdom am 16. Juni zu einer zweiten Live-Mélange mit Staatsoperndirektor Dominique Meyer und Richard Schmitz in den Barocksaal des Alten Rathauses. Christoph Wellner führte launig durch den Vormittag. Dazu gab es Live-Darbietungen von Andreas Schager, Jongmin Park und Mariam Battistelli; begleitet am Klavier von Thomas Lausmann.

(c) Claudia Prieler