Zu unserem Bedauern wollte die Liveübertragung der 3. Live-Mélange mit Dominique Meyer, Direktor der Wiener Staatsoper, nicht von Anfang an funktionieren. Der technische Fehler lag außerhalb unseres Einflussbereiches. Die wunderbare Stimmung im Café Ritter Ottakring ging dann ab ca. 11.30 Uhr tatsächlich on air. Wir danken für Ihr Verständnis und den so vielen positiven und begeisterten Rückmeldungen zur Radioveranstaltung! Wir freuen uns auf die 4. Live-Mélange 2020!

(c) Andreas Pichler: Dominique Meyer, Ursula Magnes, Maria Nazarova