Lockdown-Lesestoff.

Schon wieder Lockdown. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Wie gut, dass der Herbst uns frische Bücher serviert. Ein Dutzend haben wir für Sie ausgewählt, zu Wort kommen einige der AutorInnen.

Die vorgestellten Bücher:

Alexander Bartl, Walzer in Zeiten der Colera. Eine Seuche verändert die Welt. Harper Collins. Dieses Buch ist nominiert für das Wissenschaftsbuch des Jahres 2021. Abstimmen können Sie hier.

Natalia Baranowska, Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski, Alle Welt zu Tisch. Moritz Verlag. Auch für dieses Buch können Sie hier Ihre Stimme abgeben, es ist nominiert für das Wissenschaftsbuch Junior des Jahres 2021.

Lena Raubaum, Mit Worten will ich dich umarmen. Tyrolia Verlag.

Ela Wildberger und Linda Wolfsgruber, Der Moment, bevor… Tyrolia Verlag.

Cerrie Burn e ll und Lauren Baldo, Gib alles, nur nicht auf! Gabriel Verlag.

Die BilderBuchBande. Das Buch zum 60-jährigen Bestehen des NordSüd Verlags.

Rose Lagercrantz, Zwei von jedem. Moritz Verlag.

Tui T. Sutherland, Wings of Fire. Adrian Verlag. Band 1 bis 9 sind bisher auf Deutsch erschienen.

Tui T. Sutherland, Wings of Fire Grapic Novel. Mit Illustrationen von Mike Holmes. Adrian Verlag. Bisher sind drei Bände auf Deutsch erschienen.

Ernst Geiger, Heimweg. edition a.

Heide-Marie Smolka, Zum Glück mit Hirn. Springer Verlag.

Heide-Marie Smolkas Büchlein Katzen-Coaching und Gelassenheit to go sind hier erhältlich.