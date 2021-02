Home Rubato Lodovico Ottavio Burnacini.

Endlich ist ein Museumsbesuch wieder möglich! Das Theatermuseum gewährt aktuell mit einer feinsinnigen Schau Einblicke in das Werk von Lodovico Ottavio Burnacini (1636–1707). Der am Kaiserhof tätige Theateringenieur stellte die Wirklichkeit gerne auf den Kopf: Männer werden zu Frauen, Kinder zu Erwachsenen, Kleingewachsene zu Riesen. In Burnacinis farbenprächtigen Grotesken und Commedia dell’arte-Entwürfen vermischen sich fantasievoll Visionen der Hölle mit den bunten Farben von Straßenszenen und Fasching. Kostbare Blätter aus den eigenen Sammlungen wurden mit Objekten internationaler Leihgeber ergänzt. Kurator Rudi Risatti spricht über den überbordend kreativen wie produktiven Künstler.

(c) KHM-Museumsverband, Faschingswagen 17. Jahrhundert