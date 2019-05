Interpret: Albrecht Mayer, Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša

Label: Deutsche Grammophon

EAN: 028948366224

Albrecht Mayer gehört ohne Zweifel zu den bedeutendsten Oboisten unserer Zeit. 1990 hat er seine Karriere als Solooboist bei den Bamberger Symphonikern begonnen, seit 1992 hat er diese Position im Orchester der Berliner Philharmoniker inne. Nun ist er als Solist wieder zu seinem „Ur-Orchester“ zurückgekehrt und hat unter dem Titel „Longing for Paradise“ eine spannende CD herausgebracht.

Die Berliner Philharmoniker gelten als eines der besten und wohl auch berühmtesten Orchester der Welt, doch so manche und mancher aus ihren Reihen heben sich noch ein bisschen mehr hervor. Flötist Emmanuel Pahud, die Hornistin Sarah Willis, Klarinettist Andreas Ottensamer, Harfenistin Marie-Pierre Langlamet und nicht zuletzt Oboist Albrecht Mayer reüssieren seit Jahren neben ihrer Orchestertätigkeit auch höchst erfolgreich auf solistischer Ebene. Letztgenannter hat sich nun gemeinsam mit den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Jakub Hrůša auf die Suche nach dem ersehnten und erhofften Paradies in Werken von Elgar, Strauss, Ravel und Goosens begeben.

„Wie reagiert man als emotionaler, fühlend-romantischer Komponist, wenn man mit der Kriegssituation und einer zerstörten Heimat konfrontiert wird? Dieser Gedanke und die damit verbundene Sehnsucht nach Schönheit vereint alle Stücke auf diesem Album.“ –schreibt Albrecht Mayer im Beihefttext. Richard Strauss‘ Oboenkonzert, Edward Elgars Soliloquy,Le Tombeau de Couperin von Maurice Ravel in einer konzertanten Fassung von Joachim Schmeißer und das Konzert in einem Satz von Eugène Goosens. Allesamt Werke aus der Nach- bzw. Zwischenkriegszeit im 20. Jahrhundert. Albrecht Mayer zelebriert diese Sehnsucht nach der Schönheit in glanzvollem Oboenton und legt seinen strahlenden Ton in ein wohl aufbereitetes Klangbett der Bamberger Symphoniker. Eine reine Genuss-CD! (mg)