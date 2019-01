Home Startseite Lorenzo Viotti auf „Heimaturlaub“.

Ende Jänner spielen die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Lorenzo Viotti und mit der Pianistin Yuja Wang ein Programm mit Schumann und Schostakowitsch. Michael Gmasz hat den jungen Dirigenten während eines Probenaufenthalts in Lyon am Telefon erreicht und über die interessante Programmzusammenstellung, seine Vorfreude auf das Wiedersehen mit den Symphonikern, aber auch über seine neue Aufgabe als Chefdirigent des Gulbenkian-Orchesters in Lissabon und seine Leidenschaft für Oper befragt.

In der Rubrik Wiener Symphoniker Inside kommt diesmal die Bratschistin Isabella Stepanek zu Wort und spricht über ihre Aufgabe im Orchester, ihr Leidenschaft für Kammermusik, auch abseits der „Klassik“ und… sie erzählt ihren Lieblingsbratschenwitz!