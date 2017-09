Home Rubato Los gehts!

Mit tenoraler Strahlkraft gehen wir in die neue Rubatosaison auf radio klassik Stephansdom. Michael Gmasz hat sich dafür Herbert Lippert eingeladen, der kürzlich sein runderneuertes Operettenprogramm O-MiA präsentierte und in wenigen Tagen auch wieder auf der Bühne der Wiener Staatsoper stehen wird, und zwar als Golizyn in Mussorgskys Oper Chowanschtschina.