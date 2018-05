Interpret: Alliage Quintett

Label: Sony Classical

EAN: 190758183725

„Bald feierlich ernst und ruhig, bald leidenschaftlich, dann träumerisch oder melancholisch wie ein abklingendes Echo oder wie die unbestimmten Klagen des Wehens im Walde“ – so charakterisierte schon der große Hector Berlioz im Jahr 1844 die unterschiedlichsten Klangfarben und Gestaltungsmöglichkeiten des kurz zuvor erfundenen Saxophons. In 300 Jahren Musikgeschichte präsentiert das Alliage Quintett all diese Facetten, von Henry Purcell bis Kurt Weill.

Verloren in der Versuchung oder den Verlockungen erlegen, könnte man den Originaltitel unserer CD der Woche, Lost in Temptation, frei übersetzen. Es sind aber nicht nur die Verlockungen gemeint, jedwedes Musikmaterial der letzten Jahrhunderte Musikgeschichte für das eigene Ensemble und die spezielle Besetzung zu arrangieren, sondern auch die Inhalte der jeweiligen Musikstücke drehen sich dabei um so manch menschliche Verlockung, wie die Liebe oder das liebe Geld. Letzteres mag vielleicht auch den belgischen Erfinder und Instrumentenbauer Adolphe Sax dazu bewogen haben, der Welt seine größte Errungenschaft zu präsentieren – im Vordergrund stand allerdings die Entwicklung eines Holzblasinstrumentes, das zwischen dem „wärmend-biegsamen“ Klang der Klarinette und dem eher durchdringenden Ton der Oboe liegt. Und selten hat sich eine instrumentale Neuentwicklung so durchgesetzt, wie eben jene des Saxophons!

Saxophonquartett und Klavier, eine besondere Besetzung, die neben den von Berlioz angeführten Klangfarben noch eine viel größere Palette an Registern zulässt. Da wird gleich der erste Danse Bacchanale von Camille Saint-Saëns zu einem wilden Ritt durch seine Oper Samson et Dalila, angetrieben vor allem vom Baritonsax von Sebastian Pottmeier. Nur um gleich darauf von den Antiche Danze ed Arie von Respighi in eine historisierende Welt entführt zu werden. Hier, aber auch in Purcells Suite aus The Fairy Queen, spielt das Alliage Quintett all seine Stärken aus. Feinst abgestimmte Dynamik trifft blitzsaubere Intonation und exakte Artikulation. Beim Alliage Quintett klingen die Werke, egal ob von Purcell, Weill, Chatschaturjan oder Brahms so, als ob sie nie für eine andere Besetzung komponiert wurden, und das ist wohl das größte Kompliment! (mg)