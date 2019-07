Home Opernsalon Madame Opernball.

Kammerschauspielerin Lotte Tobisch wird von vielen Menschen noch immer in erster Linie damit verbunden, dass sie von 1980 bis 1996 sechzehn Jahre den Wiener Opernball organisiert hat. Ihr Stil, ihr Charme, ihr Witz sowie ihr Humor wirken positivst ansteckend. Thomas Dänemark plauderte am 24. Februar 2019 im Hotel Bristol im Rahmen des Faschingsbrunch der Freunde der Wiener Staatsoper mit der Grande Dame Lotte Tobisch über ihr erfüllt wie aufregendes Leben und was es heißt, neugierig und jung im Herzen zu bleiben. Gestaltung der Sendung: Peter Schweighofer.

(c) Commons Wikimedia, Manfred Wagner: Lotte Tobisch bei der Nestroy-Gala 2013.