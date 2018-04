Inspiriert von den visuellen Impressionen wunderschöner Landschaften veröffentlichte Franz Liszt in seinen Jugendjahren den Klavierzyklus Album d’un voyageur. Jahre später arbeitete Liszt den großteils auf nationalen Volksweisen beruhenden Zyklus zu seinen dreibändigen Années de Pèlerinage um, die einen Meilenstein in der romantischen Klaviermusik darstellen. Der frankokanadische Pianist Louis Lortie wagte am 21. Oktober 2017 beim Liszt Festival Raiding nun das kühne Unterfangen, alle Bände an einem einzigen Abend zu spielen: ein Liszt-Abend mit großer romantischer Klaviermusik! Christoph Wellner präsentiert einen Querschnitt aus den drei Bänden.

P.S.: Der versprochene Mitschnitt der Uraufführung des Doppelkonzertes von Eduard Kutrowatz wird in der nächsten Sendung am 5. Mai 2018 nachgeholt!