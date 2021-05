Home Rubato Ludovico Roncalli.

Wien – Brüssel – Bergamo – Lemberg: Das sind die Stationen dieser Sendung. Ausgangspunkt ist die neue CD von Bernhard Hofstötter mit der Gitarrenmusik von Ludovico Roncalli. Aus der Roncalli-Familie ging später auch ein Papst hervor – Johannes XXIII. (mit bürgerlichem Namen Angelo Giuseppe Roncalli). Davor hat sich Hofstötter der Lemberger Lautentabulatur gewidmet. Als Weltersteinspielung entstand bei TYXart ein Querschnitt durch diese Sammelhandschrift auf CD und auch auf Vinyl, die erste Lauten-LP (das Cover sehen Sie unten) seit ca. 30 Jahren! Marion Eigl hat mit dem Musiker über beide Projekte gesprochen.

(c) Woman with a mask tuning a guitar (c. 1624) von Gerard van Honthorst (1592-1656)