Lukas Müller.

Der Skispringer stürzte 2016 auf der Flugschanze am Kulm in Bad Mitterndorf. Dabei erlitt er einen inkompletten Querschnitt und muss seinen Alltag seither mit dem Rollstuhl bewältigen. Die vergangenen Monate brachten viel Veränderung in seinem Leben. Denn Müller gelangen erste selbständige Schritte und seine Sportverletzung wurde vom Verwaltungsgerichtshof als Arbeitsunfall eingestuft. üller über Lebensmut und neue Herausforderungen im Leben. Eine Sendung zur Vierschanzentournee. Gestaltung: Stefan Hauser.