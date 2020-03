Home Lebenswege Lukas Müller.

Auch wenn derzeit durch Corona auch die Sportwelt still steht, interessieren doch Sportler mit ihren Lebensgeschichten. Erst vor wenigen Tagen wurde aufgrund der Coronakrise der Weltcup der Skispringer vorzeitig beendet. Der Österreicher Stefan Kraft holte sich die Weltcupkugel. Im Jänner gab es in Bad Mitterndorf das Skifliegen auf dem Kulm. Einer der dort vor vier Jahren stürzte ist Lukas. Müller. Der Kärntner erlitt dabei einen inkompletten Querschnitt und muss seinen Alltag seither mit dem Rollstuhl bewältigen. 2019 brachte für ihn viel Veränderung in seinem Leben. Denn Müller gelangen erste selbständige Schritte und seine Sportverletzung wurde vom Verwaltungsgerichtshof als Arbeitsunfall eingestuft. üller über Lebensmut und neue Herausforderungen im Leben. Eine Sendung die in Zeiten wie diesen Mut macht. Gestaltung: Stefan Hauser.