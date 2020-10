Home RESOUND Beethoven LvB – der junge Virtuose!

Martin Haselböck führt immer am 4. Samstag im Monat durch das Orchester-Werk Ludwig van Beethovens. Die Sendereihe ist an den Konzertzyklus des Orchesters Wiener Akademie angelehnt: RESOUND Beethoven. Haselböck versucht mit seinem Orchester die Werke an genau den Orten der Uraufführung aufzuführen. Im Sendestudio erzählt er über die Aufnahmen und erklärt Hintergründe der Kompositionen.

In der aktuellen Ausgabe beschäftigt sich Martin Haselböck mit den ersten beiden Klavierkonzerten. Er beschreibt Entstehung und Entwicklung garniert seine Ausführungen mit zeitgenössischen Zeitungsausschnitten. Zu hören sind Ausschnitte aus der Gesamtaufnahme mit Gottlieb Wallisch.

© Andrej Gril