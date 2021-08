Home Startseite M. W. Fischer

Seit über 100 Jahren und bereits in 4. Generation gibt es den Familienbetrieb Fischer. Der Juwelier M.W. Fischer liegt am Franziskanerplatz und bietet eine große Auswahl an Juwelen, Uhren und Silber. Die Herstellung der einzelnen Schmuckstücke benötigt ein tiefes Gespür für das Material und ein fundiertes Hintergrundwissen. Besonders begehrt sind die Diamant- und Farbringe, wobei die Erstgenannten auch häufig als Verlobungsringe verkauft werden. Die Findung des passenden Schmuckstücks ist dabei ein längerer Prozess, der viel Können benötigt, damit man auf die Wünsche der Kunden eingehen kann.

Bei dem Juwelier M.W. Fischer geht es darum, für einen besonderen Anlass das richtige Geschenk für einen besonderen Menschen zu finden.

M. W. Fischer

Franziskanerplatz 6

1010 Wien

www.juwelier-mw-fischer.at