Macht Platz für das Leben!

Der Schreibtisch versinkt unter Papierbergen, der Kleiderkasten quillt über und den Keller kann man gar nicht mehr betreten. Geht es Ihnen auch so? Dann ist es Zeit, mal richtig auszumisten. Denn wer Platz in den Dingen schafft, macht Platz für das Leben. Wie das geht? Wir haben den besten gefragt: Werner Tiki Küstenmacher, Autor des Weltbestsellers „simplify your life“.

Eine Sendung von Monika Fischer.