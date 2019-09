Madame Schumann.

Interpret: Ragna Schirmer, u.a.

Label: Berlin Classics

EAN: 885470011943

Ragna Schirmer zeigt bei ihren CDs immer ein sehr gutes Gespür für die passende Auswahl. Auch bei ihrer Hommage an Clara Schumann zum 200. Geburtstag hat sie sich etwas Spezielles einfallen lassen.

Mehr als 1300 Programmzettel hat Clara Schumann im Laufe ihres reichen Konzertlebens gesammelt. Diese finden sich heute im sog. Schumannhaus Zwickau, in dem ihr Mann Robert das Licht der Welt erblickt hatte. Ragna Schirmer durfte die Sammlung dieser vielen Konzerte durchstöbern und hat nun für ihr persönliches Geburtstagsständchen zum 200. Geburtstag von Clara Schumann, nach Liebe in Variationen und Clara, zwei Originalprogramme Schumanns aus ihrer Zeit als Virtuosin aufgenommen. Ein Konzert aus Berlin vom 8.März 1847, mit Kammermusikwerken von Robert und Clara Schumann und einem Fanny Hensel Lied und den letzten reinen Klavierabend Clara Schumanns vom 15. Februar 1872 in St. Leonards-on-Sea in England.

Wie schon Clara Schumann hat sich auch Ragna Schirmer für die Kammermusik drei Herren an ihre Seite geholt, Jason Keramidis Violine, Julien Heichelbech Viola und Benedict Klöckner am Violoncello. Fanny Hensels kurzes Lied „Über allen Gipfeln ist Ruh“ singt Nora Friedrichs.

Es ist nicht nur die Idee, die diese Doppel CD besonders macht, sondern vor allem das Spiel von Ragna Schirmer. Man spürt, dass sie sich als Künstlerin und als Mensch der Person Clara Schumann sehr nahe fühlt, dass ihre Beschäftigung mit ihr weit über das Musikalische hinausgeht. So klingen zwei Stunden Hochgenuss mit Tiefgang. (mg)