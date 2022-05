Home Rubato Made in Vienna.

Der Akkordeonist Bogdan Laketic veröffentlicht am 13. Mai 2022 sein Debütalbum „Made in Vienna“ bei Gramola. Am 8. Juni findet im Salon Casalunga (Mittersteig 15 Stiege 4 Top 1, 1040 Wien) die CD Präsentation statt.

Im Rubato-Studio bei Chefredakteur Christoph Wellner gibt es erste Einblicke in dieses Album.

Als eines der jüngsten akustischen Instrumente, erlaubt es Bogdan Laketic, die Musik der Vergangenheit wiederzuentdecken und zwar auch von Komponisten, die dieses Instrument gar nicht kannten. „Meine Arrangements sind vor allem aus dem Bewusstsein heraus entstanden, dass diese Komponisten selbst eine Vorliebe für das Arrangieren und Transkribieren ihrer oder anderer Musik hatten. Als eines der größten Musikzentren der Welt und mein Wohnort, sollte Wien im Mittelpunkt dieses Albums stehen, als jener Ort, der alle Stücke miteinander verbindet und an dem das Akkordeon geboren wurde.“, so Bogdan Laketic.