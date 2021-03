Home Rubato Männerchor der Kärntner in Wien

Seit 1951 erfreut der Männerchor der Kärntner in Wien alt und jung mit seinen Sangeskünsten. Der Chor stellt mit seinen Aktivitäten unter Beweis, dass das Kärntnerlied nicht nur in südösterreichischen Gefilden gepflegt wird, sondern sich auch als nachgefragter, echter und stets für gute Stimmung sorgender Exportschlager des Kärntnerlandes in Ost-Österreich erweist.

Bei Chefredakteur Christoph Wellner (einem Wiener Wahlkärntner) ist Chorleiter Christoph Maier zu Gast im Rubato-Studio und präsentiert Kärntner Chorgesang – mit Passion auch passend zur Karwoche.