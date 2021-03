Home Aktuell magazin KLASSIK feiert die 20. Ausgabe!

Als wir vor fünf Jahren als Radiosender zusätzlich ein Printprodukt auf den Markt gebracht haben, wurden wir „übermütig“ genannt!

Doch der Erfolg und unsere Leserinnen und Leser haben uns recht gegeben. Wir freuen uns über die mittlerweile 20. Ausgabe von magazin KLASSIK.

Mit einer optischen und inhaltlichen Vielfalt bieten wir viermal jährlich Neuigkeiten aus der Welt der klassischen Musik, spannende Artikel aus den Bereichen Kunst, Kultur und Religion, Gastbeiträge von renommierten AutorInnen sowie das gesamte Radioprogramm und die beliebte Opernübersicht im Mittelaufschlag.

Neben dem Jubiläum stehen in der aktuellen Ausgabe der Jahreszeit entsprechend die Fasten- und Osterzeit im Fokus:

Lesen Sie über das letzte Abendmahl in der Kunst, Bachs Matthäuspassion, über den berühmten Führich-Kreuzweg bis hin zu einer Weltmeisterin im Ostereierbemalen und einem Pfarrgemeinderat als Bierbrauer. Auch der berühmte (Oster-)hase am Bitzinger Würstelstand ist uns eine Betrachtung wert, ebenso wie Klaus Albrecht Schröders Meinung „Wissen, welcher Hase läuft …“

