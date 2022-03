Mahler Symphony No. 4.

Interpreten: Czech Philharmonic, Chen Reiss, Semyon Bychkov

Label: Pentatone

EAN: 827949097263

Erst Anfang Februar hat das Label Pentatone bekanntgegeben, dass eine langjährige Zusammenarbeit mit der Tschechischen Philharmonie und deren Chefdirigent Semyon Bychkov vereinbart wurde. Mit der 4. Symphonie von Gustav Mahler erscheint nun die erste gemeinsame Produktion, die gleichzeitig den Beginn einer Mahler Symphonien-Gesamtaufnahme bedeutet.

Seine Liebe zur Musik Gustav Mahlers reicht weit zurück in die frühe Kindheit, erzählt Dirigent Semyon Bychkov im Einführungstext seiner neuen CD. In den 60er Jahren, als Schüler im damaligen Leningrad, pflegte er sich während der Proben des dortigen Philharmonieorchesters unter der Bühne zu verstecken und der Musik zu lauschen. Über ein Plakat, das er wenige Tage später gesehen hat, hat er erfahren, es war Mahlers dritte Symphonie, deren Klänge ihn so verzaubert hatten. „An diesem Tag wurde mein Bedürfnis geboren, mit Mahlers Musik zu leben“ fügt er poetisch hinzu. Jetzt hat er mit seiner Tschechischen Philharmonie und der Sopranistin Chen Reiss mit Mahler Vier den ersten tschechischen Mahler-Zyklus auf CD, nach Vaclav Neuman Ende der 70er Jahre gestartet.

Von Beginn an hört und spürt man auf dieser CD, dass nicht nur Dirigent Semyon Bychkov eine große Leidenschaft für die Musik Mahlers hegt, sondern dass diese auch tief in der DNA der Tschechischen Philharmonie verankert ist. Dynamische Feinheiten, ein tempomäßiger Zug nach vorne mit jedweder Freiheit und große melodische Kantilenen prägen den ersten Satz und sind wunderbar herausgearbeitet. Das Scherzo, mit seinen vielen Solopartien im Orchester, wirkt fast kammermusikalisch und kristallklar transparent. Der dritte Satz strahlt eine unglaubliche Ruhe aus und dem vierten Satz verleiht Chen Reiss mit ihrem Sopran stilvolle Eleganz. So kann eine Symphonien Gesamtaufnahme losgehen, dieser Start verspricht auf alle Fälle wahrhaft Großes! (mg)