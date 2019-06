Home Lebenswege Maisbrei rettet Kinder im Kongo vor Hungertod.

13,1 Millionen Menschen in der Demokratischen Republik Kongo haben viel zu wenig zu Essen. Besonders Kinder sind vor Hunger gefährdet. In Gesundheitszentren in Armenvierteln der Hauptstadt Kinshasa werden Kinder wieder aufgepäppelt. Eine Reportage von Stefan Hauser.

