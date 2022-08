Home Startseite MALTESER helfen. Seit mehr als 900 Jahren.

Ein Thementag in Zusammenarbeit mit dem Souveränen Malteser-Ritter-Orden auf radio klassik Stephansdom am 2. September ab 8 Uhr. Sie erfahren an diesem Tag vieles über den Souveränen Malteser-Ritter-Orden, einen der ältesten katholischen Laienorden der Welt, darunter Historie, Aufbau und Wirkkraft des Ordens.

Ein Schwerpunkt der Beiträge am 2. September ab 8 Uhr stellen die Werke und Gewerbebetriebe des Malteserordens in Österreich dar. Hierzulande arbeiten rund 2.200 Malteser ehrenamtlich im Malteser Hospitaldienst Austria, dem größten Hilfswerk des Malteserordens. Dazu zählt der Alten- und Krankendienst, der Palliativ Dienst, der Betreuungsdienst, der AIDS-Dienst, ebenso wie die Johannesgemeinschaft. Gleichzeitig sind die MALTESER auch ein relevanter Arbeitgeber im Bereich der professionellen Pflege (stationär und mobil): Malteser Ordenshaus (Pflegewohnheim), Malteser Kinderhilfe (Kinderhospiz) und Malteser Care (Mobile Pflege).

In den Perspektiven um 17 Uhr 30 erhalten Sie berührende Einblicke in das Hilde Umdasch Haus in Amstetten. Es bietet Platz für 10 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Diagnose, bei denen hochkomplexer Pflegebedarf gegeben ist.