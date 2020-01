Home Lebenswege Mama und Weltenbummlerin

Lebenswege über Menerva Hammad

Sie ist Mama mit Leidenschaft, Weltenbummlerin, Journalistin und Geschichtenerzählerin. Menerva Hammad ist in Alexandria geboren, in Wien aufgewachsen und zuhause in vielen Ländern. Mit ihrer kleinen Tochter Laila am Arm sitzt sie oft auf Flughäfen oder in Eisenbahnwaggons. Immer wieder ergibt sich ein Gespräch, oft mit Frauen. Es sind Frauen, die Erstaunliches erlebt haben. Menerva Hammad hat ihre Geschichten aufgeschrieben. Vor kurzem ist daraus ein Buch geworden.

„Ich möchte, dass sich jede Frau in die Situation gibt, über jemanden zu lesen, als sei es die eigene Geschichte“, sagt die Autorin. Es sind Frauen, die man vielleicht selbst nie treffen wird. Deshalb will Menerva Hammad, dass wir „ein bisserl in ihren Schuhen gehen“. Damit will sie die Empathie unter Frauen stärken, „weil ich glaube, dass das sehr fehlt“.

Für die radio klassik-Lebenswege ist Menerva Hammad zu uns ins Studio gekommen. Mit Stefanie Jeller spricht Menerva Hammad über Mutttersein und Reisen, über ihre Zeit als ägyptishes Kind in Wien und über den Mut, die eigenen Träume zu leben.

Erstausstrahlung: Freitag, 7. Februar 2020, 17.30-17.55 Uhr.

Wiederholung: Sonntag, 9. Februar 2020, 17.30-17.55 Uhr.

Literaturtipp

Menerva Hammad

Wir treffen uns in der Mitte.

Von fehlender Aktzeptanz in der Gesellschaft und starken Frauen.

Verlag braumüller