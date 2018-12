Home Rubato Manfred Honeck.

Wiener Klang, daheim in Wien und drüben in Amerika: der Dirigent Manfred Honeck ist auf beiden Seiten des großen Teichs aktiv. Zwei Konzertabende bescherte der Grammy-Preisträger dem Wiener Publikum zu Krampus und Nikolo im Wiener Musikverein. Gemeinsam mit Pianist Rudolf Buchbinder und den Wiener Symphonikern lässt Honeck den Wiener Klangstil hoch leben. Aber auch beim Pittsburgh Symphony Orchestra, dessen Musikdirektor der Österreicher ist, findet die Musizierweise großen Anklang. Warum es dort so gut klappt, wie ihm das Opernrepertoire auch in der Symphonik erhalten geblieben ist, und was er sich noch wünscht, das alles verriet der Maestro Arabella Fenyves im Interview.