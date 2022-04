Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Manuela Vollmann.

Bildung ist der gebürtigen Burgenländerin ein Herzensanliegen. Sie hat nach der Matura zunächst die Ausbildung zur Volksschullehrerin absolviert und danach Pädagogik studiert. Im Anschluss beschäftigte sie sich wissenschaftlich mit Frauenfragen, ehe sie 1992 ihr Herzensprojekt anging: die Gründung von ABZ*AUSTRIA, einem Non-Profit Unternehmen für die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz und in der Wirtschaft. Ihre Arbeit ist heuer mit dem Wiener Frauenpreis in der Kategorie Arbeitsmarkt ausgezeichnet worden.

Privat freut sich die Ehefrau eines Unternehmers und zweifache Mutter, wenn sie ihre Familie um sich hat und ihrer jüngeren Tochter, die noch bei ihr lebt, ein gutes Frühstück zubereiten kann.

