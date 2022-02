Home Rubato Sprechen Sie Janáček?

Zuletzt und aktuell hat der Dirigent Marc Albrecht einiges zu tun am Theater an der Wien. In der Tosca-Inszenierung von Martin Kušej ist er kurzfristig für Ingo Metzmacher eingesprungen, momentan probt er für die Premiere von Leoš Janáčeks Oper Jenůfa in der Inszenierung von Lotte de Beer. In Wien hat er auch studiert. Der Dirigent ist live zu Gast bei Musikchefin Ursula Magnes im Rubato-Studio.

(c) Marco Borggreve