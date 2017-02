Home Rubato Maria Bengtsson.

Maria Bengtsson steht derzeit in einer spannenden Doppelrolle in Werner Egks Oper Peer Gynt auf der Bühne des Theater an der Wien. Sie ist als Solveig und „Die Rothaarige“ das in sich wechselnde weibliche Gegenüber und damit Projektionsfeld Peer Gynts, verkörpert von Bo Skovhus. Die schwedische Sopranistin ist live zu Gast bei Ursula Magnes.

Fotocredit: Monika Rittershaus