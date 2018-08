Home Lebenswege Maria Katharina Moser.

„Die Diakonie ist da für Menschen, die unter die Räuber gefallen sind“. So beschreibt Maria Katharina Moser die Aufgabe der evangelischen Hilfsorganisation. Ab 1. September ist sie deren neue Leiterin. In den Lebenswegen spricht sie über diese Aufgaben. Moser maturierte im oberösterreichischen Wilhering, studierte katholische Theologie in Wien, später auch evangelische und trat in die evangelische Kirche über, hier wurde sie auch Pfarrerin in Wien-Simmering. Eine Sendung von Stefan Hauser.