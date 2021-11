Diese Woche heißt es, Vorhang auf für: Maria Patek. Sie leitet die Sektion „Forstwirtschaft und Nachhaltigkeit“ im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.

Aufgewachsen ist sie in einer kinderreichen Bergbauernfamilie in der Steiermark: „Die Vision meiner Eltern war es, jedem Kind die beste Ausbildung zu ermöglichen, die es schaffen kann.“ Als Erste in ihrer Familie schließt Maria Patek ein Studium ab, an der Universität für Bodenkultur Wien.

Geprägt hat sie außerdem die Mutterschaft – zwei Töchter bringt Maria Patek zur Welt. Beruflich ist die erste Tätigkeit als Führungskraft ein weiterer großer Schritt – als Leiterin der Gebietsbauleitung der Wildbach- und Lawinenverbauung. „Da habe ich gemerkt, dass Führungsarbeit meine Leidenschaft ist!“

Allerdings: „Zu Beginn sagten meine Arbeiter, dass sie nicht mehr auf die Baustelle kommen, wenn sie mit mir nun eine Frau zur Chefin haben. Wenig später schon wollten sie mich aber nicht mehr missen.“

Maria Patek glaubt daran, dass die Dinge sich fügen: „Klappt ein Weg nicht, wählt man einen anderen. Und wenn er noch so steinig ist oder schmal erscheint – hinter der nächsten Ecke kann sich die nächste wunderbare Straße verbergen.“

