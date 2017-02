Home Lebenswege Maria Schiestl.

Die 64-jährige Tirolerin hat ihr Leben den Massai in Kenia gewidmet. In Entasekera, einem abgelegenen Ort im knapp 300 Kilometer von Nairobi entfernten Loita-Hochland, leitet sie seit zwölf Jahren eine von der Aktion „Sei so frei“ der Katholischen Männeraktion mit aufgebaute Gesundheitsstation samt Bildungszentrum. Eine Sendung von Stefan Hauser.