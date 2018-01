Home Rubato Maria Stuarda im TAW.

Am 19. Jänner steht die erste Premiere des neuen Jahres im Theater an der Wien auf dem Programm. Donizettis Meisterwerk Maria Stuarda, eine Geschichte um die englische Königin Elisabetta und ihre schottische Rivalin Maria Stuarda, wird unter der Regie von Christof Loy und der musikalischen Leitung von Paolo Arrivabeni das neue Opernjahr an der Wien eröffnen. Mit Marlis Petersen in der Titelrolle kehrt ein Publikumsliebling zurück ans TAW und für diese Produktion verlegt der Bassist Stefan Cerny seine Hauptwirkungsstätte vom Gürtel an die Wienzeile. Michael Gmasz begrüßt die beiden live im Studio, um schon vorab mehr über diese Produktion zu erfahren.

Bild © beyond/Emmanuel Polanco/colagene.com