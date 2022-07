Home Perspektiven Sommergespräche Mariama Sow.

Es braucht Offenheit, Mut und den Willen zum Engagement: 17 junge Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahren hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in den letzten Wochen feierlich verabschiedet – sie alle werden in den nächsten zwölf Monaten ein Auslandsjahr absolvieren. Für „Volontariat bewegt“ sind sie in Hilfs-Projekten im Globalen Süden tätig. „Junge Menschen wollen etwas bewegen“, sagt Mariama Sow, seit 2021 Geschäftsführerin von „Volontariat bewegt“. Das Freiwilligenprogramm ist eine Initiative von Jugend eine Welt und der Salesianer Don Boscos. „Wir arbeiten auf Basis der Pädagogik Don Boscos. Und die basiert auf dem Gedanken, jungen Menschen etwas zuzutrauen“, so Mariama Sow.

Was erwartet junge Menschen während ihrer Volontariats-Zeit? Und wann kann ein freiwilliger Einsatz eigentlich als gelungen bezeichnet werden?

Marlene Groihofer hat Mariama Sow zum Sommergespräch getroffen.

Foto: Volontariat bewegt – Benedikt Hageneder / www.benedikt.land