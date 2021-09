Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Maribel Königer.

Nach dem Kunstgeschichte-Studium in München hätte der übliche Karriereweg sie vermutlich in eine Galerie oder ein Museum geführt. Aber Maribel Königer wählt in ihrem Leben immer wieder lieber die Abzweigung ins spannende Unbekannte als die gerade Autobahn. So ist sie über Paris, Kassel und Hannover und so manchem aufregenden, aber unbefristeten Job nun in Wien und der Erste Stiftung gelandet. Dort ist sie verantwortlich für Kommunikation, Medien und Journalismus. „Ein Job, in dem ich dazu beitragen kann, die Welt zu verändern.“ Was will man mehr?

Das „Out-of-the-box-Denken“ hat sie durch ihre Liebe zu Kunst und Kultur gelernt. Was das Leben sie außerdem gelehrt hat? „Im Zweifel: Einfach machen! Man weiß nie, welche Tür zu ungeahnten Möglichkeiten sich öffnet.“

50 starke Frauen vor den Vorhang – auf radio klassik Stephansdom. Eine Sendereihe powered by Club alpha.