Marienkron wird auch gerne als Österreichs modernstes Kurhaus beschrieben. 50 Jahre ist es her, seit das Kurhaus Marienkron seine Pforten eröffnet hat. Fünf Jahrzehnte sind eine gute Zeit, um viel Erfahrung zum Thema Fasten und Gesundheit zu sammeln. Und eine lange Zeit für ein vielbesuchtes Haus. Das Kurhaus wurde nun rundum erneuert – Seit Mai 2019 strahlt das Kurhaus in völlig neuem Gewand und ein weiteres Kapitel zum Thema Kur und Gesundheit wird aufgeschlagen. Georg Gatnar hat das neue Kurhaus Marienkron besucht und folgende Sendung gestaltet:

Feierlicher Spatenstich für das neue Kurhaus Marienkron im burgenländischen Mönchhof: Mit viel kirchlicher und politischer Prominenz wurden offiziell die Arbeiten begonnen. Äbtissin Ancilla Betting konnte Landeshauptmann Hans Niessl, Abt Maximilian Heim von Stift Heiligenkreuz, Sr. Bonaventura Holzmann, Generaloberin der Elisabethinen Graz sowie Sr. Barbara Lehner, Generaloberin der Elisabethinen Linz-Wien, begrüßen.

Renoviert werden besonders die ältesten Teile des ab 1969 errichteten Gebäudekomplexes, teilweise wird aber auch neu gebaut. Hierbei wurden auch in Marienkron erstmals die konkreten Pläne vorgestellt. Der Neubau betrifft den medizinisch-therapeutischen Trakt, der ebenso komplett neu gestaltet wird wie das Schwimmbad. Durch den Um-, Rück- und Neubau könnten versiegelte Bodenflächen freigegeben und in den Kurpark integriert werden. Auf den Einsatz von Naturmaterialien werde wie bei den Renovierungen im vergangenen Jahr großen Wert legen.

Landeshauptmann Niessl (SPÖ) betonte in seiner Rede die Bedeutung des Kurhauses für die Region Seewinkel und das Burgenland und zeigte sich erfreut, „dass Marienkron investiert“. Das Kurhaus setze auf den steigenden Trend Gesundheitstourismus, der durch die geplante Zusammenarbeit mit der Berliner Charite wissenschaftlich untermauert werden wird, so der Landeshauptmann. Der Umbau hat ein Projekt-Volumen von 13 Millionen Euro. Die Neueröffnung soll im Frühjahr 2019 stattfinden.

Zum Nachhören Spatenstich in Marienkron:



Gesundheitsangebote aus Marienkron in Wien:

Weitergehen soll auch während der Renovierung der Betrieb des Kurhauses in seiner Außenstelle Wien-Mitte, Landstrasser Hauptstrasse 4. In mehreren Therapieräumen gibt es hier ambulante Angebote der Nachbetreuung, wobei Mitarbeiter aus Marienkron teils verstärkt in Wien eingesetzt werden. Von Fasten über Abnehmen bis hin zu Einzelanwendungen, Massagen und Gruppenbewegungseinheiten. Marienkron hat in Wien ebenso ein vielseitiges Programm zusammengestellt, um die körperliche Wahrnehmung zu schulen:

° Betreutes Fasten

° Betreutes Abnehmen

° Therapieangebot



Speziell für die Fastenzeit und der Zeit danach hat Dr. Ulrike Göschl Tipps für uns:



Dr. Ulrike Göschl ist die leitenden Kurärztin in Marienkron und in der Außenstelle in Wien. Sie ist zudem Fasten- und Abnehm-Expertin.

Die Geschichte Marienkrons:

Die Gründung von Marienkron geht auf das Jahr 1953 zurück, als Zisterzienserinnen aus der deutschen Abtei Seligenthal ein Stück der Heiligenkreuzer Stiftspfarre Mönchhof erhielten und vorerst im Pfarrhof einzogen. Anfangsidee war es, eine Gebetsstätte direkt am nahe gelegenen Eisernen Vorhang zu Ungarn zu gründen. Bis 1959 wurde ein Kloster errichtet und zum Priorat erhoben, das seit 1991 eine eigene Abtei ist. 1969 bauten die Schwestern das Kur- und Gesundheitszentrum, das heute besonders für Kneipp-Kuren und Fastenheilen bekannt ist.

In den jüngsten Jahren wurden Kurzentrum und Kloster wieder getrennt. Seit Anfang 2015 gehört das Kurzentrum einer neu gegründeten Gesellschaft, an der neben der Abtei Marienkron und dem Stift Heiligenkreuz mehrheitlich der Orden der Grazer Elisabethinen beteiligt ist. Das Kloster widmet sich wieder verstärkt der Kontemplation und dem Gebet, insbesondere für verfolgte Christen und den Frieden in der Welt. Weiterhin sind die Schwestern jedoch mit geistlichen Angeboten im Kurbetrieb präsent. Informationen hier klicken: www.marienkron.at sowie www.abtei-marienkron.at.

