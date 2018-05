Home Uncategorized Marina Rebeka.

Die lettische Sopranistin ist aktuell wieder an der Wiener Staatsoper zu erleben: in Verdis Simon Boccanegra verkörpert sie Amelia Grimaldi, eine junge Frau mit einer tragischen Familiengeschichte. Das Findelkind wird im Italien des 14. Jahrhunderts zum Spielball politischer Mächte, Thomas Hampson gibt in der Titelrolle den Dogen Genuas, und Francesco Meli den Geliebten Amelias. Ganz neu ist auch die CD Aufnahme von Verdis Luisa Miller, die Marina Rebeka gerade mit dem Münchner Rundfunkorchester herausgebracht hat. Hören Sie Klänge von Guiseppe Verdi, sowie aus den Rossini und Mozart Alben der international gefragten Sängerin.